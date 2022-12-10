Аксенов сделал заявление о работе ПВО над Севастополем

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он.
Как передает корреспондент ТАСС, громкие звуки доносились в центральной части города. В соцсетях местные жители сообщают, что хлопки были слышны также в Бахчисарайском районе.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале также опубликовал видео работы ПВО и яркой вспышки в небе. "Крым под защитой, работает ПВО. Сохраняем спокойствие и доверяем только официальным пабликам и СМИ", - добавил он.