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8 минут назад

Аксенов сообщил, что системы ПВО отработали над Симферополем

ТАССиещё 3

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канал глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов сделал заявление о работе ПВО над Севастополем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он.

Как передает корреспондент ТАСС, громкие звуки доносились в центральной части города. В соцсетях местные жители сообщают, что хлопки были слышны также в Бахчисарайском районе.

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Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале также опубликовал видео работы ПВО и яркой вспышки в небе. "Крым под защитой, работает ПВО. Сохраняем спокойствие и доверяем только официальным пабликам и СМИ", - добавил он.

Армия,Политика,Происшествия,Олег Крючков,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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