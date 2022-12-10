Аксенов сделал заявление о работе ПВО над Севастополем

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канал глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - написал он.

Как передает корреспондент ТАСС, громкие звуки доносились в центральной части города. В соцсетях местные жители сообщают, что хлопки были слышны также в Бахчисарайском районе.