Мишустин утвердил правила для единовременных выплат контрактникам

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации Вооруженных сил РФ. Также, в рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта. В течение 10 дней после поступления рапорта командир организовывает подготовку и издание приказа о денежной выплате.

Ранее глава кабмина России заявлял о необходимости постоянного наращивания темпов выполнения задач по обеспечению Вооруженных сил России. Михаил Мишустин, в частности, говорил об экипировке, снаряжении, медикаментах и строительстве инфраструктуры для нужд российской армии.