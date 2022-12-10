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38 минут назад

Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам ВС РФ

ТК «Звезда»иещё 1

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин утвердил правила для единовременных выплат контрактникам
Фото: ТАССТАСС

«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации Вооруженных сил РФ. Также, в рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта. В течение 10 дней после поступления рапорта командир организовывает подготовку и издание приказа о денежной выплате.

Ранее глава кабмина России заявлял о необходимости постоянного наращивания темпов выполнения задач по обеспечению Вооруженных сил России. Михаил Мишустин, в частности, говорил об экипировке, снаряжении, медикаментах и строительстве инфраструктуры для нужд российской армии.

До этого в Министерстве обороны России рассказали, какая выплата положена бойцам за уничтоженный вражеский танк. Кроме полагающегося денежного довольствия и выплат за уничтоженную вражескую технику, каждый боец получает дополнительно по 8 000 рублей за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях.

Армия,Михаил Мишустин,Верховный суд,Минобороны России,Правительство РФ,
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