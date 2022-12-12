Foreign Policy: США готовы к полноценной войне с Россией

Пентагон прорабатывает оперативные планы на случай возможной войны с Россией, при этом американские военные обеспокоены тем, что страна может столкнуться с нехваткой боеприпасов из-за помощи Украине. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

В статье говорится, что конгресс давит на Пентагон, чтобы добиться пересмотра требования к боеприпасам для гипотетической американо-российской войны. Так, как утверждают источники, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли разочарован тем, что конгресс отправляет на Украину слишком большое количество вооружения.

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Как утверждает FP, в соответствии с оперативными планами министерства обороны США о гипотетическом конфликте с Россией на складах американской армии должно храниться строго число боеприпасов, однако на данный момент, когда Киев получает один за другим пакеты военной помощи, Вооруженным силам Соединенных штатов не хватает времени пополнять собственные запасы.

Конгресс со своей стороны глух к позиции Пентагона, пишет FP. Законодатели не понимают, как важно хранить запасы оружия про запас на случай настоящего столкновения с Россией, стремясь как можно активнее оснащать боеприпасами Украину.

«Да ему уже десять лет, этому оперативному плану (войны с Россией). Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать», — рассказал изданию источник в конгрессе.

Минобороны США уже уверены в том, что украинская армия расходует военную помощь от Вашингтона чрезмерно быстро, это может привести к определенным проблемам для Вооруженных сил Украины в период зимы.

«Нас тревожит слишком быстрый расход боеприпасов (на Украине). Нам станет еще труднее обеспечивать их (украинцев), если они будут думать, что у нас полным-полна коробочка боеприпасов. Это совсем не так», — заявил бывший заместитель помощника главы Пентагона по России и НАТО Джим Таунсенд.