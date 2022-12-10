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18 минут назад

В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии ФРГ

Газета.Ruиещё 1

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что финансирование армии Германии и снабжение ее военной техникой ухудшилось из-за "помощи Украине". Об этом она сообщила в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии ФРГ
Фото: Wolfgang Rattay/ReutersWolfgang Rattay/Reuters

"Ситуация в бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объемом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы ее поддержать", - сказала она.

Ранее государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер заявил, что Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку они являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Политик также подчеркнул, что Германия не готова говорить о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта с Россией, однако будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Берлин и Варшава достигли договоренности о размещении систем Patriot на территории страны.

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