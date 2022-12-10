В бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии ФРГ

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что финансирование армии Германии и снабжение ее военной техникой ухудшилось из-за "помощи Украине ". Об этом она сообщила в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Ситуация в бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объемом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы ее поддержать", - сказала она.

Политик также подчеркнул, что Германия не готова говорить о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта с Россией, однако будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Берлин и Варшава достигли договоренности о размещении систем Patriot на территории страны.