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27 минут назад

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку снарядами НАТО

Lenta.ru

Украинские военные обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив по ним примерно семь снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку снарядами НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В опубликованном заявлении уточняется, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были выявлены по направлениям ОрловкаМакеевка и Нетайлово — Донецк. Помимо прочего, украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово «натовскими» снарядами калибра 155 миллиметров.

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