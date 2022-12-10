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3 часа назад

Американские войска вернулись в Сомали

Lenta.ru

Американские войска вернулись на военно-воздушную базу Баледогле в Сомали, чтобы продолжить помогать местным спецподразделениям бороться с филиалами «Аль-Каиды» (запрещенная на территории России террористическая организация). Об этом сообщает The Washington Post.

Американские войска вернулись в Сомали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2020 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, решил вывести почти весь американский военный контингент из Сомали. По данным издания, это решение привело к росту численности террористической группировки «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин», затруднило способность США предоставлять данные разведки и осуществлять воздушную поддержку сомалийских войск, а также задержало строительство военных объектов, таких как клиника и тренировочные площадки.

Весной 2021 года действующий президент Америки Джо Байден согласился на предложение Пентагона вернуть американских военных в Сомали. Отмечалось, что там будет развернуто менее 500 спецназовцев Вооруженных сил США, которых перенаправят из других точек в регионе.

Ранее лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти высказался о необходимости разместить войска на границе США с Мексикой. По мнению Маккарти в настоящее время ситуация настолько плоха, что нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы иметь возможность конкурировать с картелями.

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