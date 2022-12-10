ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия обстреливает береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения. Его слова передает РИА Новости.

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«Зафиксировано не менее 15 прилетов, снаряды 155-го калибра. Кроме того, замечен тяжелый беспилотник», — рассказал Рогов агентству.

Он также уточнил, что в данный момент территория Запорожской АЭС обстрелу не подвергается.

В начале декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по подстанции города Токмак.

В СЦКК ДНР также сообщали, что украинские войска утром 10 декабря выпустили три снаряда по населенному пункту Нетайлово Куйбышевского района Донецка.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.