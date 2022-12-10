ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия обстреливает береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения. Его слова передает РИА Новости.
«Зафиксировано не менее 15 прилетов, снаряды 155-го калибра. Кроме того, замечен тяжелый беспилотник», — рассказал Рогов агентству.
Он также уточнил, что в данный момент территория Запорожской АЭС обстрелу не подвергается.
В начале декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по подстанции города Токмак.
В СЦКК ДНР также сообщали, что украинские войска утром 10 декабря выпустили три снаряда по населенному пункту Нетайлово Куйбышевского района Донецка.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.