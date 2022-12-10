Стало известно о гибели на Украине еще одного белорусского наемника

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине убит воевавший на стороне Киева белорусский наемник Алексей Авдеенко с позывным Якуб. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу «Полка имени Кастуся Калиновского».

Фото: ТАСС ТАСС

Как стало известно изданию, наемник жил на Украине с 2016 года, когда подписал контракт с Вооруженными силами республики (ВСУ). С того времени он участвовал в боевых действиях в Донбассе против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После начала СВО воевал против российской армии.

О месте гибели белорусского наемника не сообщается. Отмечается, что он стал 16-м воевавшим на стороне ВСУ белорусским наемником, убитым на Украине.

В октябре сообщалось, что Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «экстремистского батальона белорусских наемников», принимающих участие в боевых действиях на Украине. Производство по статье 361-1 («Создание экстремистского формирования либо участие в нем») Уголовного кодекса Белоруссии было начато против группы белорусских граждан, которые, «находясь на территории Украины, Литвы и Польши» и «следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны», организовали «Полк имени Кастуся Калиновского».