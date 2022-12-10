Первая африканская страна отправит Киеву военную помощь

Власти Марокко отправят киевским военным запчасти для танков Т-72. Они приняли это решение под давлением США, пишет Le Journal de l’Afrique.
Отмечается, что танки Т-72, которые украинские военные активно используют в конфликте, стали редкими в западных странах. США занимаются розыском этих машин и запчастей к ним с апреля 2022 года.
По данным портала, Штаты провели секретные переговоры с правительством Марокко. Американским дипломатам удалось уговорить Рабат направить в Киев запчасти для Т-72.
Уточняется, что на вооружении армии Марокко находятся десятки танков этого типа, приобретенных в период с 1999 по 2001 год у Белоруссии.
Рабат решил поставлять запчасти Украине на фоне поставок российских вооружений в Алжир, с которым у Марокко напряженные отношения, сообщает портал Avia.pro.