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15 минут назад

Первая африканская страна отправит Киеву военную помощь

Илья Родин

Власти Марокко отправят киевским военным запчасти для танков Т-72. Они приняли это решение под давлением США, пишет Le Journal de l’Afrique.

Первая африканская страна отправит Киеву военную помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что танки Т-72, которые украинские военные активно используют в конфликте, стали редкими в западных странах. США занимаются розыском этих машин и запчастей к ним с апреля 2022 года.

По данным портала, Штаты провели секретные переговоры с правительством Марокко. Американским дипломатам удалось уговорить Рабат направить в Киев запчасти для Т-72.

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Уточняется, что на вооружении армии Марокко находятся десятки танков этого типа, приобретенных в период с 1999 по 2001 год у Белоруссии.

Рабат решил поставлять запчасти Украине на фоне поставок российских вооружений в Алжир, с которым у Марокко напряженные отношения, сообщает портал Avia.pro.

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