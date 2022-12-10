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14 минут назад

Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовало министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорость – сложно.

«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.

Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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