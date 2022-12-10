Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине

Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовало министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорость – сложно.

«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.