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48 минут назад

Минобороны России: ВС РФ заняли выгодные рубежи на Красно-Лиманском направлении

Илья Родин

Российские войска в минувшие сутки продолжали наступательные действия на Красно-Лиманском направлении. В результате удалось занять более выгодные рубежи. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны уточнили, что на Красно-Лиманском направлении были сорваны две контратаки усиленных иностранными наемниками подразделений ВСУ.

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Противник при этом потерял порядка 60 бойцов, три единицы техники, в том числе боевую машину пехоты.

Кроме того, наступление продолжилось на Донецком направлении. ВСУ были выбиты из ряда опорных пунктов, утратили свыше 50 солдат и офицеров, 6 единиц техники.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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