Минобороны РФ сообщило о наступлении на двух направлениях в Донбассе

Российские войска в минувшие сутки продолжали наступательные действия на Красно-Лиманском направлении. В результате удалось занять более выгодные рубежи. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

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В Минобороны уточнили, что на Красно-Лиманском направлении были сорваны две контратаки усиленных иностранными наемниками подразделений ВСУ.

Противник при этом потерял порядка 60 бойцов, три единицы техники, в том числе боевую машину пехоты.