Минобороны РФ сообщило о наступлении на двух направлениях в Донбассе

Российские войска в минувшие сутки продолжали наступательные действия на Красно-Лиманском направлении. В результате удалось занять более выгодные рубежи. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что на Красно-Лиманском направлении были сорваны две контратаки усиленных иностранными наемниками подразделений ВСУ.
Противник при этом потерял порядка 60 бойцов, три единицы техники, в том числе боевую машину пехоты.
Кроме того, наступление продолжилось на Донецком направлении. ВСУ были выбиты из ряда опорных пунктов, утратили свыше 50 солдат и офицеров, 6 единиц техники.