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10 минут назад

Российские военные сорвали атаку ВСУ на южно-донецком направлении

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить атаку усиленным взводом на южно-донцеком направлении, однако их наступление было отражено российским военнослужащими. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Российские военные сорвали атаку ВСУ на южно-донецком направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным официальный представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, во время операции уничтожено около 40 бойцов противника. Он уточнил, что атака происходила в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики (ДНР).

«Огнем артиллерии противнику нанесено поражение», — доложил Конашенков.

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Накануне, 10 декабря, ВСУ также предприняли неудачную попытку наступления на позиции российских войск на южно-донецком направлении. По данным Минобороны, украинские военные пытались атаковать позиции России в районах населенных пунктов Сладкое и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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