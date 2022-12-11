Российские военные сорвали атаку ВСУ на южно-донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить атаку усиленным взводом на южно-донцеком направлении, однако их наступление было отражено российским военнослужащими. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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По данным официальный представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, во время операции уничтожено около 40 бойцов противника. Он уточнил, что атака происходила в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики (ДНР).

«Огнем артиллерии противнику нанесено поражение», — доложил Конашенков.