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34 минуты назад

В Херсонской области сообщили о минировании побережья Днепра со стороны ВСУ

ТАСС

Украинские военные минируют правый берег Днепра в Херсонской области. На минах подрываются гражданские, преимущественно рыбаки из числа местных жителей, сообщил в субботу ТАСС представитель оперативных служб региона.

ВСУ заминировали побережье Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Киевский режим минирует побережье Днепра на контролируемой Вооруженными силами Украины части Херсонской области. В результате этого есть погибшие среди гражданских лиц. Прежде всего гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями практически ежедневно вылавливают из Днепра российские военные", - сказал представитель оперативных служб.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.

Армия,СВО,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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