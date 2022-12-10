ВСУ заминировали побережье Днепра

"Киевский режим минирует побережье Днепра на контролируемой Вооруженными силами Украины части Херсонской области. В результате этого есть погибшие среди гражданских лиц. Прежде всего гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями практически ежедневно вылавливают из Днепра российские военные", - сказал представитель оперативных служб.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.