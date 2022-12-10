Отсутствие требований США к Украине не атаковать Россию объяснили

«Сегодня все пытаются уйти от определенной ответственности за то, что будет происходить дальше. Понятно, что мы можем обвинить Америку в том, что они поставляют оружие, которым наносятся удары по нам. Мы можем сказать, что они координируют и направляют через спутники эти нападения, по сути, участвуют в этом. Вопрос принимает все более острый характер», — объяснил депутат.