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16 минут назад

Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» станет фрегатом ТОФ

Говорит Москва

Это произойдёт после того, как судно получит повышенные ударные возможности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, корабль пройдёт модернизацию и вернётся в состав флота в 2024–2025 годах.

Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» станет фрегатом ТОФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По некоторым данным, на «Адмирала Виноградова» установят ударный комплекс «Калибр-НК», а также средства для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тем временем, к выводу из состава ВМФ готовится стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской». На сегодня на субмарине остаётся технический персонал. Предположительно, судно будет утилизировано.

Подлодку «Дмитрий Донской» включили в боевой состав флота в 1980 году. По водоизмещению она — самая большая в мире — 48 тысяч тонн.

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