Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» станет фрегатом ТОФ

Это произойдёт после того, как судно получит повышенные ударные возможности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, корабль пройдёт модернизацию и вернётся в состав флота в 2024–2025 годах.

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По некоторым данным, на «Адмирала Виноградова» установят ударный комплекс «Калибр-НК», а также средства для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тем временем, к выводу из состава ВМФ готовится стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской». На сегодня на субмарине остаётся технический персонал. Предположительно, судно будет утилизировано.