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7 минут назад

СМИ: Япония захотела разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Елена Прошина

Оборонное ведомство Японии хочет разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

СМИ: Япония разместит гиперзвуковое оружие в 40 километрах от РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам правительственных источников, оно будет иметь дальность до 1 тыс. км. С этой целью Министерство обороны страны к 2026 году намерено создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны. Они должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

После достижения определенной высоты блок будет отделяться от ракеты-носителя и атаковать заданную цель. Считается, что их тяжелее перехватывать, чем обычные ракеты.

Разработка такого гиперзвукового оружия власти Японии ведут с 2018 года, чтобы защитить свои отдельные острова. В соответствии с планами, дальность действия оружия составляет несколько сотен километров, однако Минобороны планирует увеличить этот показатель до 1 тыс. км в случае успешного развертывания в указанных регионах. Для этого требуется получить разрешение от властей префектур.

В случае закрепления на законодательном уровне права наносить превентивные удары по базам потенциального противника Япония намерена выделить средства для разработки более 10 видов ракет средней и большой дальности.

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