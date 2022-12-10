Небензя: США участвует в наведении РСЗО HIMARS на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон участвует в работе РСЗО HIMARS на Украине. По его словам, при наведении оружия используются американские военные спутники, а специалисты из США участвуют в работе установок.

Он даже назвал конкретные случаи возможного применения американских спутниковых данных при атаке.

«Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», - сообщил Небензя.

Он предупредил, что все подобные случаи в РФ отслеживают. Они будут иметь правовые последствия для тех, кто имеет к этому отношение, подчеркнул постпред.