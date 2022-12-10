В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Небензя: США участвует в наведении РСЗО HIMARS на Украине

ТК «Звезда»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон участвует в работе РСЗО HIMARS на Украине. По его словам, при наведении оружия используются американские военные спутники, а специалисты из США участвуют в работе установок.

Небензя: США участвует в наведении РСЗО HIMARS на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он даже назвал конкретные случаи возможного применения американских спутниковых данных при атаке.

«Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», - сообщил Небензя.

Он предупредил, что все подобные случаи в РФ отслеживают. Они будут иметь правовые последствия для тех, кто имеет к этому отношение, подчеркнул постпред.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил, что США являются виновниками конфликта на Украине. По его словам, в своей политике Вашингтон основывается не на международном праве, а на придуманных правила, которые в любой момент можно нарушить.

Армия,Василий Небензя,Оливер Стоун,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители