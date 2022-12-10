«Дмитрия Донского» выведут из боевого состава ВМФ России

Стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» выведут из состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС рассказал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, есть директива о выводе АПЛ из боевого состава флота.

«Основной экипаж покинул подлодку, сформирован технический экипаж», — сказал глава ДПФ.

В ноябре генеральный директор северодвинского «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что за последние десять лет завод построил для ВМФ России девять кораблей, тем самым выйдя на советские темпы производства АПЛ.