Пентагон раскрыл планы по модернизации ядерной триады США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о планах США модернизировать ядерную триаду Стратегического командования Вооруженных сил STRATCOM. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими STRATCOM, сообщает официальный сайт Минобороны США.

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"Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который будет основой парка бомбардировщиков ВВС. И мы работаем над модернизацией других составляющих триады путем принятия на вооружение подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel", - сказал Остин.

По его словам, STRATCOM должно "сдерживать конфликты и поддерживать мир" в первую очередь для США и их союзников - НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. Для этого необходимо наличие "надежного, безопасного и эффективного ядерного арсенала США", подчеркнул американский министр.

Атомные подводные лодки Columbia - перспективные носители межконтинентальный стратегических ракет Trident D5, которые должны заменить устаревшие подводные лодки типа Ohio. Ввод в эксплуатацию первой Columbia запланирован на 2031 год. МБР LGM-35A Sentinel разрабатывается для замены Minuteman III и будут находиться на боевом дежурстве до 2070-х годов. В июле 2022 года один из испытательных пусков в рамках программы разработки ракеты Sentinel завершился взрывом на 11-й секунде после старта.