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36 минут назад

Глава Пентагона рассказал о планах модернизации ядерной триады США

Газета.Ruиещё 2

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о планах США модернизировать ядерную триаду Стратегического командования Вооруженных сил STRATCOM. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими STRATCOM, сообщает официальный сайт Минобороны США.

Пентагон раскрыл планы по модернизации ядерной триады США
Фото: © United States Department of Energy© United States Department of Energy

"Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который будет основой парка бомбардировщиков ВВС. И мы работаем над модернизацией других составляющих триады путем принятия на вооружение подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel", - сказал Остин.

По его словам, STRATCOM должно "сдерживать конфликты и поддерживать мир" в первую очередь для США и их союзников - НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. Для этого необходимо наличие "надежного, безопасного и эффективного ядерного арсенала США", подчеркнул американский министр.

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Атомные подводные лодки Columbia - перспективные носители межконтинентальный стратегических ракет Trident D5, которые должны заменить устаревшие подводные лодки типа Ohio. Ввод в эксплуатацию первой Columbia запланирован на 2031 год. МБР LGM-35A Sentinel разрабатывается для замены Minuteman III и будут находиться на боевом дежурстве до 2070-х годов. В июле 2022 года один из испытательных пусков в рамках программы разработки ракеты Sentinel завершился взрывом на 11-й секунде после старта.

Ранее глава STRATCOM Чарльз Ричард заявил, что новейшая межконтинентальная стратегическая российская ракета "Сармат", разработанная для замены "Сатаны" "чертовски хорошая штука". Предприятия государственной корпорации "Роскосмос" уже начали серийное производство ракет "Сармат".

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