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37 минут назад

Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал направления в Донбассе, где для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается самая тяжелая ситуация.

Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ
Фото: Телеграм-канал ЗеленскогоТелеграм-канал Зеленского

«Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная...», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. Он допустил, что это произойдет в 2023 году.

Стало известно об отводе ВСУ войск из Соледара

В июле Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он уточнил, что считает это возможным при поставках мощного вооружения партнеров и при сопутствующей удаче.

Армия,СВО,Владимир Зеленский,
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