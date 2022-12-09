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22 минуты назад

Кадыров словами «мал золотник, да дорог» описал работу БПЛА в зоне спецоперации

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о широком применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации, описав работу коптеров словами «мал золотник, да дорог».

Кадыров описал работу БПЛА в зоне спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Как говорится, "мал золотник, да дорог". Они очень полезны при ведении разведки, выявления вражеских позиций и корректировки огня артиллерии», — заявил глава Чечни, показав кадры обучения бойцов управлению БПЛА на линии фронта.

Он отметил, что беспилотники являются незаменимым и одним из самых эффективных средств как в тылу вражеских позиций, так и на линии ведения огня. Управлять ими бойцов из республики обучают практически на линии огневого соприкосновения.

«Тут и теория, и практика вместе, а, следовательно, процесс обучения продвигается ускоренными темпами», — пояснил Кадыров.

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Глава Чечни рассказал, что грамотные инструкторы объясняют бойцам все предельно четко и ясно. После небольшого курса подразделение приступает к применению коптеров на деле. Прошедшие обучающий курс смогут управлять не только этими аппаратами, но и БПЛА побольше, предназначенными также для поражения огневых средств противника и живой силы, заключил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены кадры ведения боевых действий на Украине бойцами полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он посоветовал тем, «кто все еще пытается оказать сопротивление», запомнить одну важную вещь: российские войска невозможно победить или подавить.

Армия,СВО,Рамзан Кадыров,
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