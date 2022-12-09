США ввели санкции против ВКС РФ из-за иранских дронов

США ввели санкции против ВКС РФ и Центра беспилотной авиации МО РФ из-за возможного использования иранских дронов, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.

Евросоюз также внес два физических и два юридических лица из Ирана в черный список по подозрению в передаче беспилотников России, следует из опубликованного документа.

В примечании отмечается, что Совет ЕС считает необходимым внести в перечень лиц, в отношении которых должны быть введены ограничения, два физических и два юридических лица, «участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов».

В этом списке оказались двое иранских военных военных и структуры Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.