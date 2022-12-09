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27 минут назад

Wargonzo сообщил об отводе ВСУ войск из Соледара в Славянск

Российская Газета

ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск. Об этом сообщил Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на оперативные источники.

Стало известно об отводе ВСУ войск из Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, речь идет об отводе остатков батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"По поступающим разведданным, командование неонацистов планирует отвод подразделений в Славянск для перегруппировки", - пишет Wargonzo.

Канал отмечает, что для этой цели в Славянск также направлены киевское подразделение нацбатальона "Айдар" (запрещен в РФ) в составе 53-й мехбригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева.

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"Отход связан с катастрофическими потерями ВСУ по линии Северск-Соледар-Бахмут", - сообщает Wargonzo.

Канал добавил, что о полном выводе украинских войск из Соледара пока говорить рано, поскольку в городе остаются части 53-й отдельной мехбригады, 71-й егерской бригады и остатки 65-й бригады теробороны.

Накануне сообщалось, что военные ЛНР отбили попытку прорыва ВСУ на соледарском направлении.

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