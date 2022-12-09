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31 минуту назад

Путин высказался о длительности специальной военной операции на Украине

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин высказался о длительности специальной военной операции (СВО) России на Украине, отметив, что действительно длительный процесс — не СВО, а урегулирование ситуации в упомянутой стране. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Комментируя свое более раннее высказывание, российский лидер отметил, что имел в виду урегулирование текущей ситуации.

«Длительность процесса СВО — я говорил про длительность процесса урегулирования. Никаких вопросов и проблем там нет. МО РФ ведет себя прозрачно — все отражается в сводках», — отметил он.

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Ранее Путин назвал длительным процессом появление результатов российской спецоперации (СВО) на Украине. «Конечно, это длительный процесс может быть», — сказал тогда глава государства.

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