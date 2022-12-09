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1 час назад

Путин заявил, что Россия регулярно проводит учения ядерных сил

Парламентская газета

Россия регулярно проводит учения с использованием своих ядерных сил, она ничего не скрывает. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС.

Путин: Россия регулярно проводит учения ядерных сил
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что Россия информирует о проведении таких учений, как и полагается по договорам с США.

«Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают все то же самое», — процитировало РИА «Новости» Путина.

По словам российского лидера, Москва теперь обладает более современными и эффективными ракетами, нежели Вашингтон.

Также Путин не исключил, что РФ «возьмет на вооружение» американские наработки об обезоруживающем превентивном ударе.

Армия,Владимир Путин,ЕАЭС,
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