Путин: Россия регулярно проводит учения ядерных сил

Россия регулярно проводит учения с использованием своих ядерных сил, она ничего не скрывает. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин на полях саммита ЕАЭС.

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Он отметил, что Россия информирует о проведении таких учений, как и полагается по договорам с США.

«Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают все то же самое», — процитировало РИА «Новости» Путина.

По словам российского лидера, Москва теперь обладает более современными и эффективными ракетами, нежели Вашингтон.