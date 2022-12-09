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1 час назад

NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели

RT на русскомиещё 3

В отсутствии поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели, пишет в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny обозреватель Ханна Крамер.

Названы сроки окончания конфликта на Украине без поддержки НАТО
Фото: ТАССТАСС

По её мнению, «ВСУ не в состоянии вести какие-либо боевые действия против России».

«Поскольку Вооружённые силы Украины плохо оснащены, солдаты недостаточно обучены (в том числе обращению с современным вооружением НАТО), а командиры не имеют соответствующего боевого опыта в горячих точках», — говорится в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.

Армия,СВО,Йенс Столтенберг,НАТО,
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