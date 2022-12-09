Названы сроки окончания конфликта на Украине без поддержки НАТО

В отсутствии поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели, пишет в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny обозреватель Ханна Крамер.
По её мнению, «ВСУ не в состоянии вести какие-либо боевые действия против России».
«Поскольку Вооружённые силы Украины плохо оснащены, солдаты недостаточно обучены (в том числе обращению с современным вооружением НАТО), а командиры не имеют соответствующего боевого опыта в горячих точках», — говорится в статье.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.