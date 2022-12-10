Минобороны отчиталось об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ

Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в субботу, 10 декабря, в Минобороны России.

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По данным ведомства, диверсионные группы располагались в районе населенного пункта Владимировка. Там уточнили, что потери среди украинских войск составили порядка 40 человек. Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили два украинских бронетранспортера и четыре пикапа.