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59 минут назад

Минобороны отчиталось об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в субботу, 10 декабря, в Минобороны России.

Минобороны отчиталось об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, диверсионные группы располагались в районе населенного пункта Владимировка. Там уточнили, что потери среди украинских войск составили порядка 40 человек. Помимо этого, Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили два украинских бронетранспортера и четыре пикапа.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве уточнили, что американская станция находилась в районе населенного пункта Торское. Помимо этого, в другом населенном пункте ДНР, Северске, российские военнослужащие уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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