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27 минут назад

Российский морпех рассказал, как починил автомат Калашникова молотком

Российская Газета

Российский морпех, участвовавший в освобождении Мариуполя, рассказал о надежности автомата Калашникова, который в полевых условиях можно починить с помощью простого молотка. Видео с участие офицера публикует "Калашников Media".

Морпех рассказал, как починил автомат Калашникова молотком
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин© РИА Новости / Сергей Аверин

По словам бойца с позывным "Рокот", во время освобождения Мариуполя его отряд попал под минометный обстрел, осколки повредили АК-74. Взрывом искорежило крышку ствольной коробки и повредило газовую трубку, а также вырвало предохранитель.

В итоге крышку просто выстучали обратно молотком, а газовую трубку поправили напильником, и автомат дальше стрелял безотказно. Кроме того, офицер отметил, что АК не боится падений, его можно перевозить снаружи на броне и почти не чистить.

Ранее в концерне "Калашников" говорили, что активно собирают обратную связь от участников военной спецоперации на Украине и будут совершенствовать свое оружие с учетом их боевого опыта.

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