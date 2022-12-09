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33 минуты назад

СМИ: в Польше начали готовиться к боевым действиям с Россией

Алиса Селезнёва

Жители Польши начали готовиться к вооруженному противостоянию с Россией, которую они рассматривают как угрозу. Об этом сообщила газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.

По данным издания, с октября Министерством национальной обороны страны проводятся курсы выходного дня «Обучение с армией». Представитель ведомства Михал Томчик рассказал, что их прошли уже более 3500 граждан Польши в возрасте от 18 до 65 лет. При этом обучение будет продолжено «по многочисленным просьбам».

«Люди стремятся узнать, как правильно реагировать на звук сирены, как держать и заряжать настоящий пистолет, как использовать противогаз, а также хотят развивать базовые навыки выживания», - пояснил Томчик.

Опрошенные изданием поляки рассказали, что приняли решение пройти обучение из-за спецоперации России на Украине, так как опасаются, «что что-то случится здесь, в Польше».

В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией

Согласно июньскому опросу американского аналитического центра Pew Research Center, около 94% поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году, отмечается в статье.

Ранее Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России. Также с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.

При этом с момента начала спецоперации России на Украине Польша заняла непримиримую антироссийскую позиции и польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы».

Армия,Видео,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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