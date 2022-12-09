Жители Польши начали готовиться к вооруженному противостоянию с Россией, которую они рассматривают как угрозу. Об этом сообщила газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.

По данным издания, с октября Министерством национальной обороны страны проводятся курсы выходного дня «Обучение с армией». Представитель ведомства Михал Томчик рассказал, что их прошли уже более 3500 граждан Польши в возрасте от 18 до 65 лет. При этом обучение будет продолжено «по многочисленным просьбам».

«Люди стремятся узнать, как правильно реагировать на звук сирены, как держать и заряжать настоящий пистолет, как использовать противогаз, а также хотят развивать базовые навыки выживания», - пояснил Томчик.

Опрошенные изданием поляки рассказали, что приняли решение пройти обучение из-за спецоперации России на Украине, так как опасаются, «что что-то случится здесь, в Польше».

Согласно июньскому опросу американского аналитического центра Pew Research Center, около 94% поляков считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году, отмечается в статье.

Ранее Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России. Также с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.