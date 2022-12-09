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9 минут назад

Военный эксперт назвал пять причин скорой победы России в СВО

News.ru

У России есть все шансы достичь победы в СВО в ближайшее время, рассказал «Царьграду» военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, состав российской армии сильнее, чем у ВСУ, так как она лучше обучена а также численно больше благодаря мобилизованным резервам.

Поляки начали готовиться к войне с Россией

Также, уточнил специалист, у Вооруженные силы России обладают превосходством как на поле боя, так и в воздушном пространстве, а также в области тяжелого вооружения, которое является основой успешных наступлений.

Первое — мы имеем господство в воздухе. Второе — у нас есть полное огневое превосходство на поле боя. Также мы располагаем превосходством в тяжёлой бронетанковой технике, без которой наступление невозможно в принципе <...> Четвёртое — мы имеем превосходство в выучке личного состава. И пятое — сегодня мы имеем по численности паритет на театре военных действий с учётом собранных мобилизационных резервов, — пояснил Сивков.

Военный эксперт уверен, что таким образом у российской армии есть все составляющие для победы в украинском конфликте.

Президент России Владимир Путин ранее положительно оценил работу авиации РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, она ведется эффективно и хорошо. Он подчеркнул, что авиация вносит существенный вклад в эффективность действий армии.

Армия,Видео,Константин Сивков,Владимир Путин,
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