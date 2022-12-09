Мобилизация: последние новости на сегодня 9 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В результате частичной мобилизации российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 9 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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«Не злой умысел»: член СПЧ о нехватке формы мобилизованным

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Член Совета по правам человека (СПЧ), военный корреспондент Александр Коц заявил, что проблемы мобилизованных с экипировкой сохраняются, основная причина - в тяжелых полевых условиях и быстром износе формы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Коца, сейчас проблемы с экипировкой не такие острые, как в начале частичной мобилизации, но некоторым мобилизованным не хватает зимней формы. Член СПЧ подчеркнул, что это «не всегда из-за преступного головотяпства тыловиков» или саботажа. Он отметил, что форма во время активных боевых действий очень быстро изнашивается, а по уставу военному положены только один летний и один зимний комплект в год. Для решения проблемы, по мнению Коца, необходим «какой-то индивидуальный подход».

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова рассказала, что для мобилизованных установили 60-процентную надбавку по воинской должности. Об этом сообщает ТАСС.

Эта надбавка компенсирует стимулирующие выплаты военным. Шевцова объяснила, что некоторые виды выплат военным, которые служат по контракту, устанавливают по результатам испытаний и проверок за определенный период службы. Чтобы уравнять выплаты всем военнослужащим, для мобилизованных ввели надбавку. Также заместитель министра рассказала, что в декабре мобилизованные получат денежное довольствие два раза: за ноябрь (с 10 по 20 декабря) и за декабрь (до 25 декабря).

Российский министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что день участия в спецоперации будет засчитываться мобилизованным и другим военнослужащим в трудовом стаже как два дня работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что эти правила распространяются и на льготный страховой стаж. Время участия в спецоперации военным засчитают как 3,6 пенсионного коэффициента. Речь идет о двойном размере коэффициентов за нестраховой период.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что только по ее обращениям было отменено 200 ошибочных случаев мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».