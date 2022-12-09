Мобилизация: последние новости на сегодня 9 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В результате частичной мобилизации российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 9 декабря 2022 - в материале «Рамблера».
Член Совета по правам человека (СПЧ), военный корреспондент Александр Коц заявил, что проблемы мобилизованных с экипировкой сохраняются, основная причина - в тяжелых полевых условиях и быстром износе формы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Коца, сейчас проблемы с экипировкой не такие острые, как в начале частичной мобилизации, но некоторым мобилизованным не хватает зимней формы. Член СПЧ подчеркнул, что это «не всегда из-за преступного головотяпства тыловиков» или саботажа. Он отметил, что форма во время активных боевых действий очень быстро изнашивается, а по уставу военному положены только один летний и один зимний комплект в год. Для решения проблемы, по мнению Коца, необходим «какой-то индивидуальный подход».
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова рассказала, что для мобилизованных установили 60-процентную надбавку по воинской должности. Об этом сообщает ТАСС.
Эта надбавка компенсирует стимулирующие выплаты военным. Шевцова объяснила, что некоторые виды выплат военным, которые служат по контракту, устанавливают по результатам испытаний и проверок за определенный период службы. Чтобы уравнять выплаты всем военнослужащим, для мобилизованных ввели надбавку. Также заместитель министра рассказала, что в декабре мобилизованные получат денежное довольствие два раза: за ноябрь (с 10 по 20 декабря) и за декабрь (до 25 декабря).
Российский министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что день участия в спецоперации будет засчитываться мобилизованным и другим военнослужащим в трудовом стаже как два дня работы. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр подчеркнул, что эти правила распространяются и на льготный страховой стаж. Время участия в спецоперации военным засчитают как 3,6 пенсионного коэффициента. Речь идет о двойном размере коэффициентов за нестраховой период.
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что только по ее обращениям было отменено 200 ошибочных случаев мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам омбудсмена, эти случаи, в частности, касались мобилизации людей с четырьмя детьми или больным ребенком, прикованным к постели. Все ошибки исправлялись «по ходу», подчеркнула Москалькова. Также омбудсмен рассказала, что во время поездки в одну из свердловских воинских частей аппарат уполномоченного получил множество обращений военных об отсутствии выплат, проблемах с кредитными каникулами и долгах, которые так и не заморозили.