Спецоперация на Украине 9 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Самые свежие новости об СВО на сегодня 9 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Россия распространила в Совете безопасности ООН письмо донецкой неправительственной организации «Справедливая защита», в котором говорится о недопустимости поставок Украине тяжелых вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме содержатся свидетельства обстрелов мирного населения Донецка - фотографии и описания. В целом с 17 февраля 2022-го ВСУ разрушили 8897 донецких жилых домов и 2113 объекта гражданской инфраструктуры, заявили в «Справедливой защите». Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что особый акцент в документе сделан на массированных обстрелах этой недели. В Стокгольмском международном институте исследований проблем мира (SIPRI) ранее подсчитали, что США уже поставили Украине столько снарядов, сколько производят за пять лет. В частности, Киев получил 900 тыс. стандартных и четыре тысячи высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также 8,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

ЛНР: наемники Украины отказались ехать под Артемовск

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники Украины не захотели ехать в район Артемовска из-за напряженной обстановки вокруг города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, эти наемники ранее подписали контракты, но теперь отказываются ехать в Артемовск под разными предлогами. Офицер подчеркнул, что на артемовском направлении сложилась очень сложная для ВСУ ситуация. Марочко заявил со ссылкой на разведданные, что руководство ВСУ пошло на обман, чтобы привести на этот участок группу наемников, - им пообещали, что они едут в Днепр охранять промышленные предприятия. Однако в итоге наемники оказались в городе Часов Яр западнее Артемовска.

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате украинских обстрелов 9 декабря повреждения получили здания школы и котельной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Приходько отметил, что целью ВСУ стал поселок шахты имени Гагарина. Мэр заявил, что персонал котельной не пострадал, она продолжает работу. Информации о пострадавших в школе нет.

В ДНР заявили об оставшихся без света 11 тыс. квартир

В Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что к 9 декабря в регионе оставались обесточены 67 трансформаторных подстанций, пять котельных и 11 471 бытовой абонент. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.