В Тайване заявили о приближении к острову военных самолетов и кораблей КНР

Министерство обороны Тайваня за последние 24 часа зафиксировало 4 корабля ВМС Народно-освободительной армии КНР и 24 летательных аппарата в зоне Тайваньского пролива. Об этом говорится в ежедневной сводке на сайте ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что эти данные появились в 6:00 по местному времени (о1:00 по московскому). Было обнаружено 4 корабля НОАК и 24 летательных аппарата, 16 из них двигались в сторону острова.
В сводке подчеркивается, что военная авиация НОАК пересекала срединную линию Тайваньского пролива и заходила в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.
Согласно их информации, в маневрах принимали участие два стратегических бомбардировщика H-6, пять истребителей J-16, беспилотники BZK-005 и BZK-007, пара J-10, два J-11, два противолодочных самолета Y-8 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Тайвань послал корабли для наблюдения, также были развернуты воздушный патруль и зенитные ракетные комплексы.
Издание напоминает, что в последнее время Китай регулярно проводит подобные маневры вблизи Тайваня. Обстановка в регионе накалилась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти КНР возмутились этим шагом и пообещали принять меры.