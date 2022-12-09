В Тайване заявили о приближении к острову военных самолетов и кораблей КНР

Министерство обороны Тайваня за последние 24 часа зафиксировало 4 корабля ВМС Народно-освободительной армии КНР и 24 летательных аппарата в зоне Тайваньского пролива. Об этом говорится в ежедневной сводке на сайте ведомства, передает ТАСС.

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Уточняется, что эти данные появились в 6:00 по местному времени (о1:00 по московскому). Было обнаружено 4 корабля НОАК и 24 летательных аппарата, 16 из них двигались в сторону острова.

В сводке подчеркивается, что военная авиация НОАК пересекала срединную линию Тайваньского пролива и заходила в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Согласно их информации, в маневрах принимали участие два стратегических бомбардировщика H-6, пять истребителей J-16, беспилотники BZK-005 и BZK-007, пара J-10, два J-11, два противолодочных самолета Y-8 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Тайвань послал корабли для наблюдения, также были развернуты воздушный патруль и зенитные ракетные комплексы.