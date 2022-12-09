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1 час назад

Американские морпехи могут лишиться телефонов из-за конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 2

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер предложил запретить морским пехотинцам носить с собой мобильные телефоны. Об этом сообщает издание Marine Corps Times.

Американские морпехи могут лишиться телефонов из-за конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Необходимость данной меры он объяснил, в частности, конфликтом на Украине. По словам Бергера, использование мобильного телефона может привести к летальному исходу для военнослужащего, поскольку на сегодняшний день существует возможность уничтожить противника на большом расстоянии, располагая лишь данными о его местонахождении.

Генерал указал, что сигналы, которые излучают мобильные телефоны, могут поспособствовать обнаружению пехотинцев. Он подчеркнул, что одной из главных задач является ограничение способности противника отслеживать позиции морпехов. Уточняется, что никакого конкретного плана по отказу от телефонов представлено не было.

Ранее в США сообщили о о кризисе в морской пехоте. Отмечается, что руководители сошлись во мнении о необходимости адаптации американской морской пехоты к меняющимся угрозам, однако военное руководство не пришло к консенсусу относительно того, как это можно реализовать.

Армия,Дэвид Бергер,
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