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17 минут назад

США открестились от участия в гонке за гиперзвуковым оружием

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Соединенные Штаты не участвуют в гонке вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кейтлин Хикс, пишет ТАСС.

США открестились от участия в гонке за гиперзвуковым оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она признала, что Москва и Пекин «вложили большие средства» в данную сферу. В то же время, по словам Хикс, в Вашингтоне «не пытаются равняться на то, что делает другая страна». «Мы в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию, которые отвечают требованиям, согласно нашим военным планам», — уточнила она.

Ранее адмирал ВМС США Чарльз Ричард заявил о проигранной гонке гиперзвукового оружия. Он признал, что Россия и Китай обошли США в этом направлении.

Позже директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф указал на срочную необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию. Он отметил, что сейчас Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.

Армия,Пентагон,
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