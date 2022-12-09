США открестились от участия в гонке за гиперзвуковым оружием

Она признала, что Москва и Пекин «вложили большие средства» в данную сферу. В то же время, по словам Хикс, в Вашингтоне «не пытаются равняться на то, что делает другая страна». «Мы в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию, которые отвечают требованиям, согласно нашим военным планам», — уточнила она.