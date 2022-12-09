Пентагон: военная помощь Украине не мешает США поставлять оружие на Тайвань

Поставки американских вооружений Украине не затрудняют оказание военной помощи Тайваню, поскольку для него предназначается новая американская техника. С таким утверждением выступила в четверг первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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"Позвольте мне твердо заявить о том, что поддержка США Украины никоим образом не влияет негативно на наши возможности <...> выполнять сделки по продаже оружия другим странам или иным образом поддерживать Тайвань", - подчеркнула она, комментируя публикации в СМИ, согласно которым Вашингтон из-за поддержки Украины столкнулся с трудностями при передаче военной техники Тайваню.

"На самом деле, из ситуации вокруг Украины извлечено много уроков. Есть значительная поддержка в Конгрессе развитию оборонно-промышленного комплекса", - добавила Хикс. По ее словам, наращивание производства вооружений в США "будет жизненно важным" с точки зрения поддержки Тайваня.

Заместитель главы Пентагона заверила, что оказание помощи украинской стороне и Тайваню "совершенно не связанно" друг с другом. "Мы передаем технику с собственных складов (Пентагона - прим. ТАСС) Украине", - сказала она. Хикс сравнила поставки вооружений Киеву с передачей подержанных автомобилей. "Для Тайваня у нас новая машина, совершенно новая машина", - добавила Хикс, продолжая это сравнение. Она пояснила, что речь в данном случае идет о передаче Тайваню новых противотанковых ракетных комплексов Javelin, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также других вооружений.