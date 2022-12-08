В России назвали основное высокоточное оружие Украины

Западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Multiple Launch Rocket System (MLRS) являются основным высокоточным оружием большой дальности украинских сил. Так их назвал в комментарии «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Борьба с такими системами очень важна. С помощью них воздействуют на нашу тыловую инфраструктуру. Огромные разведывательные возможности США и европейских стран позволяют находить и точно определять координаты наших важных объектов», — сказал специалист.

По его словам, управлением этими системами осуществляют «умелые расчеты, на них работает украинская разведка и контрразведка».

«Эти машину украинская сторона бережет. По этим причинам уничтожение каждой из них — это большое достижение», — резюмировал эксперт.

В декабре Минобороны России сообщило, что в Запорожской области были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства.