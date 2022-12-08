В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
9 минут назад

В ДНР объяснили ротацию ВСУ под Авдеевкой

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены проводить постоянную ротацию под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) из-за высоких потерь, которые они несут в результате действий российской армии. Об этом заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский, его слов передает ТАСС.

По словам Баевского, группировка ВСУ на этом участке фронта насчитывает тысячи человек.

«Речь идет о достаточно серьезной группировке и достаточно серьезно окопанной. Тем не менее мы ее перемалываем. И если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций — регулярных, ежедневных, точнее еженочных — бы не было», — рассказал депутат.

Он объяснил, что точную численность группировки ВСУ на этом направлении назвать трудно.

«Мы фиксируем практически каждую ночь — меняется количество личного состава, подвозят, увозят. Единовременно зафиксировать какую-то цифру крайне тяжело», — резюмировал Баевский.

Армия,Видео,СВО,Андрей Баевский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители