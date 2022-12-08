В ДНР объяснили ротацию ВСУ под Авдеевкой

«Речь идет о достаточно серьезной группировке и достаточно серьезно окопанной. Тем не менее мы ее перемалываем. И если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций — регулярных, ежедневных, точнее еженочных — бы не было», — рассказал депутат.