Шойгу заметили в мундире в Кремле

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Кремль на мероприятие, приуроченное к отмечаемому 9 декабря Дню Героев Отечества. Соответствующий снимок опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Фото: ТАСС ТАСС

Главу ведомства заметили в мундире, вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым он зашел в Большой Кремлевский дворец.

Известно, что президент России Владимир Путин проводит праздничное мероприятие в Георгиевском зале, он вручит медали «Золотая Звезда» Героям России. На него приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Святого Георгия.

В числе гостей также будет присутствовать глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Валентина Терешкова, а также владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.