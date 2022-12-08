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1 час назад

Шойгу заметили в мундире в Кремле

Lenta.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Кремль на мероприятие, приуроченное к отмечаемому 9 декабря Дню Героев Отечества. Соответствующий снимок опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Шойгу заметили в мундире в Кремле
Фото: ТАССТАСС

Главу ведомства заметили в мундире, вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым он зашел в Большой Кремлевский дворец.

Известно, что президент России Владимир Путин проводит праздничное мероприятие в Георгиевском зале, он вручит медали «Золотая Звезда» Героям России. На него приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Святого Георгия.

В числе гостей также будет присутствовать глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Валентина Терешкова, а также владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

День Героев Отечества приурочен к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год. Традиция была возобновлена в России в 2013 году.

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