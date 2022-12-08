В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Российские войска нанесли удар по 93 подразделениям артиллерии ВСУ

Lenta.ru

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по 93 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были поражены 196 районов с живой силой и военной техника противника.

Кроме того, российские войска уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе поселка Печенеги в Харьковской области. А в районе села Дылеевка в Донецкой народной республике (ДНР) была выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенная в США.

ВКС РФ уничтожили пять РСЗО MLRS и MARS-II в Запорожской области

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7507 единиц военной автомобильной спецтехники, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7030 бронемашин, 392 зенитных ракетных комплекса, 2643 беспилотника, 341 самолет и 181 вертолет ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения укрытий противника самолетами Су-25, известных также под названием «Грачи». На записи видно, как воздушные судна осуществляют боевой вылет на малой высоте.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители