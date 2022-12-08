Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по 93 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были поражены 196 районов с живой силой и военной техника противника.

Кроме того, российские войска уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе поселка Печенеги в Харьковской области. А в районе села Дылеевка в Донецкой народной республике (ДНР) была выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенная в США.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7507 единиц военной автомобильной спецтехники, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7030 бронемашин, 392 зенитных ракетных комплекса, 2643 беспилотника, 341 самолет и 181 вертолет ВСУ.