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46 минут назад

Песков заявил, что главными целями спецоперации остаются денацификация и демилитаризация

Газета.Ruиещё 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ во время спецоперации. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

В Кремле напомнили о главных целях спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Пескова также спросили, какие цели сейчас актуальны в ходе проведения спецоперации.

«Одной из главных целей СВО была защита людей, которые живут в Донбассе, и в рамках защиты людей образовались эти территории, которые были присоединены в результаты проведенных референдумов», — отметил Песков.

По словам Пескова, в настоящий момент вопроса о вхождении в состав России новых территорий на повестке дня нет.

«Об этом речи не идет, заявлений на этот счет не было, но предстоит много работы по освобождению территорий, в ряде новых регионов есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — добавил Песков.

Также он обратил внимание, что безусловными целями специальной военной операции, начатой в феврале, остаются денацификация и демилитаризация.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

СВО,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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