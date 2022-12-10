Российский командир заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Командир подразделения реактивной артиллерии с позывным «Акцент» заявил, что российские военные выдвинулись на позицию, выбрали точку и уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.