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38 минут назад

Российский командир заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Командир подразделения реактивной артиллерии с позывным «Акцент» заявил, что российские военные выдвинулись на позицию, выбрали точку и уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Российский командир заявил об уничтожении опорных пунктов ВСУ
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press«Комсомольская правда» / Global Look Press

«Расчеты все выполняли скоординировано. Мы выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены», — рассказал командир.

Ранее российская армия ударила по спецгруппе ВСУ около Донецка. Беспилотная разведка выявила передвижение украинского подразделения на фронте в районе Марьинки. По цели оперативно был нанесен удар реактивной артиллерией.

Армия,СВО,Минобороны России,
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