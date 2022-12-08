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1 час назад

В США предрекли отставку министра обороны Германии

Lenta.ru

Берлин рассматривает возможность ухода в отставку нынешнего министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Об этом пишет американская газета Politico.

В США предрекли отставку министра обороны Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что депутаты Бундестага от оппозиции и правящей партии допускают отставку министра в ближайшие месяцы. Издание указывает, что при Ламбрехт амбиции Германии стать сильнейшей в Европе военной державой в Европе потерпели неудачу: откладывается сделка по закупке американских истребителей F-35, в армии наблюдается снарядный голод, а обещания по расходам на оборону не выполняются.

Politico ссылается на открытое письмо министерства финансов ФРГ, в котором Ламбрехт подвергается критике за неспособность рассчитать бюджет на закупку боеприпасов. По словам депутата Бундестага от «Партии зеленых» Себастьяна Шефера, на данный момент Германии хватило бы артиллерийских снарядов в лучшем случае на несколько часов войны, даже если бы страна не поставляла боеприпасы на Украину.

Пресс-секретарь Свободной демократической партии Германии Александр Мюллер обвинил Ламбрехт в бюрократической некомпетентности, которая также затрудняет помощь Германии Украине. Автор материала отмечает, что министр в последние месяцы особенно часто подвергалась критике за неспособность увеличить военную помощь Киеву.

Ко всему прочему Польша также присоединилась к критике Ламбрехт. Польская сторона обвинила ее в нарушении конфиденциальности. Отмечается, что министр анонсировала поставку систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польшу еще до того, как была достигнута такая договоренность.

Армия,Александр Мюллер,Бундестаг,
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