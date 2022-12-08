В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко", - написал он Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота (ЧФ), за последний месяц несколько раз предпринимались попытки его атаки беспилотниками. 6 декабря пресс-служба губернатора сообщала о двух сбитых беспилотниках в море в районе Севастополя. До этого системой ПВО были уничтожены три беспилотника, которые пытались атаковать Севастополь с моря. Ранее был сбит беспилотник над акваторией Севастополя.