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10 минут назад

В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник

ТАССиещё 1

Беспилотник сбили над акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник
Фото: ТАССТАСС

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко", - написал он Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота (ЧФ), за последний месяц несколько раз предпринимались попытки его атаки беспилотниками. 6 декабря пресс-служба губернатора сообщала о двух сбитых беспилотниках в море в районе Севастополя. До этого системой ПВО были уничтожены три беспилотника, которые пытались атаковать Севастополь с моря. Ранее был сбит беспилотник над акваторией Севастополя.

Армия,Происшествия,Михаил Развожаев,
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