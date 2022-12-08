В США рассказали о страхе ВСУ разводить огонь

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся разводить огонь и мучаются от холодов из-за артиллерии ВС России. С таким заявлением выступила обозреватель Washington Post (WP) Изабель Хуршудян.

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Хуршудян объяснила, что украинские военные испытывают страх разводить огонь из-за позиций России.

«Бойцы украинского подразделения, располагающие вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение», — заявила журналистка из США.

Хуршудян рассказала, что украинские военные спят в верхней одежде, чтобы избежать мучений от холода. Они также укрываются легкими спальными одеялами и отдыхают прямо под открытым небом.