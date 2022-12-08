Заявление Украины о приостановке мобилизации объяснили

«В последнее время очень часто мы слышим какие-то расслабляющие и приятные для России новости. То, якобы, на Украине наблюдается истощение вооружений, но ВСУ как стреляли, так и стреляют. То говорят, что появились HIMARS новой модели, которые не могут стрелять по территории нашей страны. Слова об остановке мобилизации из той же серии», — уверен Перенджиев.