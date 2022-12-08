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14 минут назад

Украина попросила у США запрещенное оружие

Елена Прошина

Украинские власти в последние месяцы призывают Белый дом предоставить Вооруженным силам Украины кассетные боеголовки, которые запрещены более чем в 100 странах мира, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица в США и Украине.

Украина попросила у США запрещенное оружие
Фото: РамблерРамблер

По словам собеседников телеканала, администрация президента США не одобрила эту сделку, однако отказываться от нее не стала.

«Как стало известно CNN, «высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически, о чем ранее не сообщалось», — сообщили собеседники.

Телеканал отмечает, что запрос на такое вооружение является одним из самых противоречивых со стороны Киева с начала специальной военной операции. В настоящее время в Вашингтоне не определились с окончательным решением и продолжают изучать возможные поставки кассетных боеголовок.

Как заявил эксперт по оружию и заместитель директора по вооружениям Human Rights Watch Марк Хизнай, кассетные боеприпасы разбрасывают «бомбы» на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе, но представляют долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам. Они также создают «неприятные, кровавые осколки» для любого, в кого они попали, из-за десятков суббоеприпасов, которые детонируют одновременно на большой площади.

Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, которые предоставили Соединенные Штаты и другие страны, и способ сократить численное превосходство России в артиллерии.

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Армия,Администрация США,Human Rights Watch,
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