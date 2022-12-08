Военные Украины несут большие потери в районе Бахмута в ДНР, сообщает Newsweek ссылкой на заявление основателя частной военной компании «Моцарт» Эндрю Мильбурна, который занял сторону Киева.

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Он назвал потери «чрезвычайно большими».

«Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70%... жертв являются обыденностью, не преувеличены», — сообщил Мильбурн.

Отмечается, что у Вооруженных сил Украины существуют проблемы с пополнением подразделений, часто на передовую направляют новобранцев, которые не имеют должного уровня подготовки. Также руководитель ЧВК заявил о проблемах с финансированием, что может сказаться на работе «Моцарта» уже в начале 2023 года. Отмечается, что большая часть расходов приходится на ремонт и замену поврежденных транспортных средств.

Милберн подчеркнул, что организация «Моцарт» на самом деле не является частной военной компанией, а ее сотрудники не носят оружие.