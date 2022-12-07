Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по авиабазе РФ

Боевики «Хайрат тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», организация признана террористической и запрещена в РФ) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров, пишет РИА Новости.

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Как уточнил военный, информация поступила в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО», — подчеркнул он.

По данным ведомства, члены террористической группировки готовят удары из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана. Они расположены в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации. Российская сторона призвала отказаться от провокаций и эскалации конфликта.