Замгендиректора летного отряда МО РФ взяли под стражу за коррупцию

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю гендиректора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгению Бутусову, подозреваемому в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Подсудимый арестован до 5 февраля. Решение вынесено по ходатайству следствия.

Бутусов был задержан 7 декабря по уголовному делу о получении взятки в два миллиона рублей. Он отказался от сотрудничества со следствием и дачи показаний.