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37 минут назад

Замгендиректора летного отряда Минобороны России взяли под стражу за коррупцию

Lenta.ruиещё 1

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю гендиректора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгению Бутусову, подозреваемому в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Замгендиректора летного отряда МО РФ взяли под стражу за коррупцию
Фото: 

Подсудимый арестован до 5 февраля. Решение вынесено по ходатайству следствия.

Бутусов был задержан 7 декабря по уголовному делу о получении взятки в два миллиона рублей. Он отказался от сотрудничества со следствием и дачи показаний.

«223-й летный отряд» выполняет перевозки по задачам президента и правительства России, а также военного ведомства.

Армия,Минобороны России,Правительство РФ,
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